「飼い主がお花をもらって来ると、こうなる」【写真】リボンと真顔のギャップがすごい…そんな一言とともに投稿された愛犬の写真が話題になっています。写っているのは、柴犬の「モモ」ちゃん（11歳・女の子）。ホワイトデー恒例の記念写真は全4枚で、段々と移り変わる表情が笑いを誘います。1枚目は、差し出された花束を前に、不思議そうにじっと見つめる姿。続く2枚目では、花束についていた淡いピンクのリボンを首元に結び、ま