上海外高橋にある海通自動車運搬埠頭では、真新しい国産自動車が埠頭に停泊中の自動車運搬船に1台また1台と船積みされていた。同埠頭は第14次五カ年計画期間（2021〜25年）に外高橋の「一つの港」から発展して、上海臨港に位置する南港埠頭、江蘇省にある太倉埠頭とともに「2港3エリア」の協働発展の体制を形成するようになった。新華網が伝えた。同埠頭は国際自動車運搬航路12本が開通し、航路ネットワークは世界135カ国・地域の2