Image: Amazon ここを充電場所とする！ みたいなのがワンアクションでできます。そんなの普通では？とか思うじゃないですか、でも実際のデスクで充電しようと思ったら、天板や側面まで電源タップを伸ばして仮固定しないとだめ。そしてそこにさらにUSBアダプタを刺さないといけないわけで、二度手間必須。コストも2つ分かかってきます。だったらコイツのほうが絶対楽だし、コストも抑えられま