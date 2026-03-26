県境を挟んで隣り合う全国有数のタケノコ産地、福岡県八女市立花町と熊本県山鹿市鹿北町で、地元産タケノコをぜいたくに使った料理を提供する恒例イベント「たけんこ街道」が開かれている。今春は両町の「道の駅」を含む計12店舗が参加。4月20日まで。両町のタケノコは赤土で太く育ち、甘く、えぐみが少ないのが特徴。イベントは旬のタケノコのおいしさを知ってもらい、消費拡大を図ろうと、2009年に鹿北町で始まり、20年から