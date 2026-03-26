◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦大阪桐蔭 ― 三重（2026年3月26日甲子園）2回戦が行われ、大阪桐蔭と三重がベスト8入りを懸けて対戦した。大阪桐蔭は初回2死一、二塁から5番・藤田大翔（3年）の中前適時打で1点を先制。しかし、その裏に今大会初登板初先発のエース吉岡貫介（3年）が制球に苦しみ、3四球による1死満塁から右前適時打と内野ゴロの間に2点を失い、逆転を許した。2回は1死一、三塁から1番・仲原慶二