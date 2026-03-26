お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が26日、都内で行われたアサヒスタイルフリー新商品「トリプルゼロ」発表会に登壇。アサヒスタイルフリーの新CMに出演している日村は、共演の設楽統と近藤春奈と共にCMの衣装で姿を現し、新生活に挑戦したいことについて語った。【写真】爽やか！ビールを持ち笑顔をみせるバナナマン「久しぶりの記者発表の場」だと言うバナナマンの2人。会場はオープンスペースになっており、日村は「3階に