男性グループ「M！LK」の公式Xが26日に更新され、大阪で開催中の「のぞいてみるく？展」の来場者に注意喚起を促した。「『のぞいてみるく？展』に関するお願い」と書き出し、「現在、『のぞいてみるく？展』大阪会場周辺におきまして、以下のような行為について近隣施設等よりご報告をいただいております」とし、「・会場入口や歩道での座り込み」「・近隣施設での長時間の滞在」「・私有地への立ち入り」と3つの行為を挙げた