ヨネスケこと落語家の桂米助（77）と妻の陽子さんが、26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。初対面を振り返った。ヨネスケは、66歳だった2015年に長年連れ添った前妻と熟年離婚し、24年7月に20歳下の陽子さんと再婚した。その間、1人暮らしをしていたヨネスケは、コロナ禍にも見舞われ、訪れた精神科では「軽い鬱病」と診断された。現在マネジャー兼付き人を務める陽子さんは、出会った当初