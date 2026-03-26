機械メーカー「大川原化工機」のえん罪事件で、勾留中に見つかった胃がんで亡くなった元顧問の遺族が、保釈を認めなかった裁判官の判断は違法だったなどとして、国に賠償を求めて裁判を起こすことがわかりました。「大川原化工機」の元顧問・相嶋静夫さんは、軍事転用可能な機械を不正に輸出したとして逮捕・起訴されましたが、勾留中に胃がんが見つかり、東京地裁に繰り返し保釈を求めたものの認められず、逮捕から11か月後、起訴