歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎、６代目尾上菊之助の親子が２６日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見を行い、歌舞伎の魅力について語った。名門・音羽屋の御曹司として生まれ、将来を期待されて育った２人。「歌舞伎役者になることに迷いはなかったのか？」という質問に菊五郎は「先人たちへの憧れが強かったです。小さい頃、私が憧れたのが、父（７代目菊五郎）の弁天小僧で。菊之助も７代目の弁天小僧、私の弁天小