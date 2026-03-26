親子で「ときめく」春休み！原宿に『しまじろう』の限定カフェが登場暖かな日ざしに春の訪れを感じる季節、いよいよ春休みですね！「子どもといっしょにどこへ出かけよう？」と計画を立てているパパ・ママも多いのではないでしょうか。せっかくのお出かけ、子どもが喜ぶのはもちろんだけど、大人だってオシャレな空間でおいしいものを食べてリフレッシュしたい……。そんな欲張りな願いを叶えてくれるスポットが、原宿に誕生しま