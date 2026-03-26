下味は白だしだけで仕上げる、シンプルなおいしさのから揚げ。ころもに加えたごまが香ばしく、噛むほどにうまみが広がります。外はカリッと、中はジューシーに揚がって、ご飯のおかずにもぴったり。手軽に作れる一品です。白だしごまから揚げ材料（2人分）鶏もも肉（から揚げ用）……300g 白いりごま……大さじ2白だし……大さじ2片栗粉……大さじ4サラダ油……適宜粗びき黒こしょう……少々作り方（1）材料の下ごしらえをする ボ