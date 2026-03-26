四国ハイウェイバスフリーパス JR四国は、2026年3月31日までとしていた「四国ハイウェイバスフリーパス」の販売期間を1年間延長すると発表しました。2026年4月1日から1年間、販売を継続します。 「四国ハイウェイバスフリーパス」は、四国の高速バスが乗り放題になるものです。連続する2日間で使える2dayフリーパス(1万円)、連続する5日間のうち3日間で使える3dayフリーパス(1万1000円