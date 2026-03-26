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アジア株下落、戦争早期終結困難イランは来週「ホルムズ海峡通行料」導入へ 東京時間14:10現在 香港ハンセン指数 24926.95（-409.00-1.61%） 中国上海総合指数 3909.16（-22.68-0.58%） 台湾加権指数 33523.18（+84.07+0.25%） 韓国総合株価指数 5501.58（-140.63-2.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8523.30（-10.96-0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75273.45（休場） アジア株は台湾