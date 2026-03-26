日本時間午後９時半に米新規失業保険申請件数が発表される。２１日までの１週間が対象で、大方の予想は２１万件となっており、１４日までの１週間の２０万５０００件から増加するとみられている。米新規失業保険申請件数は直近５週続けて予想を下回っていた。今回も同様の結果なれば、米労働市場の先行き警戒感が後退し、ドルが買われる可能性がある。 また、このあとの海外市場では、欧英米の中銀関係者が相次いで発言す