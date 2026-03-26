東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領が米イラン戦争終結に意欲示すも難しい（WSJ） イランが対話拒否し続けている、イスラエルが単独で攻撃続ける可能性 我慢の限界により湾岸諸国がイランに対する独自の報復措置を検討 米国は協議に向けイラン国会議長と外相を一時的に標的リストから除