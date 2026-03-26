ヤクルト・池山隆寛監督（60）が26日、横浜スタジアムで行われた開幕前日会見に出席。「ようやく開幕を迎える。去年も6位だったので上がるしかない。明日の開幕は特別な日。現役の時から特別な日と思っていた。明日、無事に迎える日を感謝してやっていきたい」と意気込んだ。DeNA相川監督との新監督同士の対決に「キャッチャーの歴代監督はバッテリー中心にやってくる。昨年まではかなり打ち負けている。胸をお借りしてやって