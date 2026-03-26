ソフトバンクのリバン・モイネロ投手(30)が26日、みずほペイペイドームで首脳陣と今後のプランについて話し合った。前日に来日済み。「移動で疲れてますけど体は元気です」と話した。キューバ代表としてWBCに出場しており、当初より開幕ローテーションからは外れている。昨季リーグMVPに輝いた左腕が、登板に向けてしっかりと調整をしていくことになりそうだ。