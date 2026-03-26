日々めまぐるしく変化している、イランを巡る情勢。そんな中、トランプ大統領が提示した「5日間の攻撃延期」のタイムリミットを前に、アメリカの強襲揚陸艦「トリポリ」が、中東に到着するとみられています。さらに、アメリカのワシントン・ポストは、トリポリの到着に合わせて、アメリカ最強部隊と名高い国防総省の陸軍「第82空挺師団」に中東への派遣命令が出されたと報じました。一体、「第82空挺師団」とはどのような部隊なの