プロ野球・ソフトバンクは26日、モイネロ投手が来日したことを発表しました。球団公式X(旧Twitter) は、笑顔でピースサインを見せるラフな装いのモイネロ投手の写真を掲載。合わせて「モイネロ投手、先ほど無事に来日し みずほPayPayドームに元気な姿を見せに来てくれました！」とつづっています。先日行われた2026WBCに、キューバ代表として出場していたモイネロ投手。来日が遅れていましたが、開幕前日に無事合流となりました。