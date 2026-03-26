3月26日、B1のアルバルク東京はAIバスケットボールロボット「CUE7」との契約を発表。同ロボットは、4月12日にトヨタ・アリーナで行われる第31節GAME2・島根スサノオマジック戦のハーフタイムショーに登場する。 最新型の「CUE7」は、先代「CUE6」で見えた運動性能の課題を大幅に改善。新しい先進的な制御技術の導入と、ゼロから見直したハードウェア設計により、しなやかさと力強さを併せ持