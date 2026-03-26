大東建託が３日続伸している。ＳＢＩ証券が２５日付で、大東建に関して目標株価４３００円、投資判断「買い」で新規にカバレッジを開始した。相続税対策ニーズで賃貸住宅の受注の増加が期待されるとしたうえで、高入居率を背景に管理戸数が拡大しており、賃料の引き上げ余地もあるなどと指摘。同証券は大東建の２７年３月期の営業利益が１５３０億円になると予想する。 出所：MINKABU PRESS