グリーンモンスターが後場に入って強含んでいる。同社は２５日、大学生を対象とした金融教育の普及に向けた新たな学習機会の創出を目的に、ＯＤＫソリューションズとの協業を開始したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 この協業は、若年層への金融教育の重要性が高まるなか、両社の強みを生かした取り組みを推進することが目的。協業の第１弾として、大学新入生を対象に将来のお金への不安