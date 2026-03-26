北アイルランド代表は1986年大会以来のワールドカップ出場を目指して、26日の欧州プレーオフ準決勝でイタリア代表のホームに乗り込む。マイケル・オニール監督は前日会見で「何が懸かっているかを考えずにプレーすることが我々に取って重要だ」と展望した。『BBC』が伝えている。オニール監督は40年ぶりのW杯出場を目指すチームにおいて、平常心を保っていつも通りのプレーができるかがポイントだと示した。2000年以降に生まれ