ジュビロ磐田は26日、今月25日付でジュビロ磐田U-18のMF西岡健斗(2年)とプロ契約を締結したことを発表した。今後はトップチームの選手として活動しながら、引き続きU-18でも活動するとしている。西岡は中学年代から磐田のアカデミーに在籍している。昨年は2種登録選手として天皇杯の1試合に出場した。また、昨年はU-17日本代表の9月メンバーにも入った。プロ契約締結に際して「幼い頃から憧れ続けてきたこのクラブで、夢であ