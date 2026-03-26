上田竜也が“大橋和也（なにわ男子）の倒し方”をInstagramで公開。上田はたびたび、自身が所属するSTARTO ENTERTAINMENTのアーティストを標的に“弊社の倒し方”と題し、誰かしらを倒している様子を写真で投稿しており、今回は大橋が標的となった。 【写真】上田竜也が大橋和也を“プリンプリンポーズ”の隙をついて捕獲する“弊社の倒し方”①～④ ■大橋の「伝説の自己紹介」からの急展開にファ