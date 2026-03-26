今季のMLBが25日（日本時間26日）にいよいよ開幕。30球団の先陣を切って唯一行われた一戦は、ヤンキースがジャイアンツに7－0で完勝。相手エースのローガン・ウェブ投手を打ち崩し、開幕戦を白星で飾った。MLBの日本語公式Xは、開幕戦に合わせたプロモーションビデオを公開。時差のある日本独特の観戦風景が、米国ファンの話題を呼んでいる。 ■「日本のファンにとっては、朝の始まり」 MLBの日本