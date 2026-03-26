テレビ朝日系「徹子の部屋」が２５日に放送された。ガールズバンド・ＢｉＳＨの元メンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドがゲスト出演した。ＭＣの黒柳徹子は「唯一無二の歌声」と紹介。アイナは美背中が際立つドレス姿で登場した。黒柳は「かわいいね！お洋服。後ろおリボン結んであって。すごく、かわいい！」と笑顔で迎えた。この日は、黒柳が称した「唯一無二の歌声」と圧倒的な表現力でカリスマ的な人気を誇るアイナの