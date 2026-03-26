政府は南海トラフ地震臨時情報などが発表された場合に、その後、新たな巨大地震が発生する確率の見直しを行い、公表しました。内閣府は南海トラフや日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に関する情報について情報が発表された場合、その後、新たな巨大地震が発生する確率はどの程度かを試算し、公表しています。この試算について世界の地震データにより新しいものを反映したり、対象とする地震の震源の範囲を変更したりする更新を行い