スコットランド戦に向け調整する上田（手前右）ら＝ダンバートン（共同）【ダンバートン（英国）共同】英国に遠征しているサッカー日本代表は25日、ダンバートンで28日（日本時間29日未明）のスコットランド戦（グラスゴー）に向け、一部を非公開にして練習した。公開された部分では上田（フェイエノールト）三笘（ブライトン）らがスローインからの攻撃の形などを確認した。佐藤龍（FC東京）は体調不良のため宿舎で静養した。