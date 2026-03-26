3月22日、巨人の阿部慎之助監督はスポーツニュース番組『サンデースポーツ』（NHK）の監督座談会に出演した。球団の監督による白熱した討論がウリの同番組だが、阿部監督の“とある発言”が物議をかもしている。「番組内で、6球団の監督に対して『看板バッターは誰か』という質問が投げかけられました。阪神の藤川球児監督は佐藤輝明、横浜DeNAの相川亮二監督は牧秀悟と、それぞれの“看板選手”の名前を挙げました。広島の新井