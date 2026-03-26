レイフ・ファインズ主演映画『ザ・コラール希望を紡ぐ歌』が、5月15日より全国公開されることが決まった。併せて、ポスターと予告編が解禁となった。【動画】合唱団は再建できるのか？『ザ・コラール希望を紡ぐ歌』予告本作は、第一次大戦下、戦争により存続危機にある合唱団が“前代未聞の試み”を通して失われた希望を紡ぎ直すヒューマンドラマ。第一次世界大戦下のイギリス北部ヨークシャー。徴兵で多くの団員を失