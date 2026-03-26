◆センバツ第８日▽２回戦英明６―３東北（２６日・甲子園）昨秋の四国王者で明治神宮大会で４強入りした英明が２回戦で東北を下して、春夏通じて初のベスト８進出を決めた。同点の４回２死一塁、８番の榎本侑晟（２年）が頭部死球を受け、ストレッチャーで運び出された。直後の２死一、二塁から前田渉（２年）、池田隼人（３年）の連続適時打で２点のリード。臨時代走を送られていた榎本は、その裏の三塁の守備から復帰す