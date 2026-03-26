【モデルプレス＝2026/03/26】Snow Manの佐久間大介が3月24日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーとの街中でのショットを公開し話題を呼んでいる。【写真】スノメンバー「オーラすごい」K-POP人気アイドルらと中華街満喫◆佐久間大介、中華街でのオフショット公開佐久間は「撮影の休憩中に中華街を散歩して3人でご飯食べに行った」とつづり、佐久間が初の映画単独主演を飾る映画「スペシャルズ」（公開中）で共演するNCT 127（