巨人は開幕戦前日の２６日、東京ドームで全体練習をスタートした。開幕スタメンを巡って激戦区となっている二塁は浦田俊輔内野手と増田陸内野手が入った。同じくしれつな争いが続いている中堅は松本剛外野手、佐々木俊輔外野手が並んで。シートノックの布陣は以下の通り。捕手＝大城、岸田、山瀬一塁＝ダルベック二塁＝浦田、増田陸三塁＝坂本遊撃＝泉口、門脇左翼＝若林、キャベッジ、宇都宮中堅＝松本、佐々木右翼＝中山、丸