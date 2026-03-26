プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（54）が、2026年3月24日に公開された野球解説者・片岡篤史氏（56）のユーチューブ動画に出演し、巨人の若手が伸び悩む理由について、「選手ファーストになりすぎた」との見解を示した。 「若手の生え抜きには期待しているが、それに応えていない」現役時代、巨人一筋でプレーした元木氏は、引退後の19年に古巣・巨人のコーチに就任。原辰徳監督のもと、20年にはヘッドコーチ