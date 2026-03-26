子役の永尾柚乃が２６日、東京・有明に２７日開業する「東京ドリームパーク」で「１００％ドラえもん＆フレンズｉｎ東京」のメディア発表会に出席した。黄色のワンピースに赤のリボンをつけたドラミちゃんコーデで登場。一足先にイベント会場に足を運び「今までに見たこともない色々なドラえもんがたくさんいて、ドラえもんが１００％かわいくて、すごいいい表情。お気に入りのドラえもんを見つけてもらいたい」と興奮気味に話