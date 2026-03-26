ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２５日（日本時間２６日）、巨人時代の先輩であるロッキーズ・菅野との対戦を心待ちにした。開幕２カード目の３０日（同３１日）のロッキーズ戦に菅野が先発する見込みとなり、初対決が実現する。「ジャイアンツで先輩でいろいろ教えてもらいました。紅白戦でも対戦したことがないですし、初めてなのですごく楽しみです。ずっと守ってきて、次は打席での対戦。これだけチームがあって