KALMAが、約1年3か月ぶりとなる新曲「春の魔法」を3月25日（水）に配信リリースした。「春の魔法」は、桜の季節になるたび思い出してしまう、言えなかった「さよなら」をテーマにした春のポップソング。サウンドプロデューサーにNaoki Itaiを迎え、軽快さと切なさが同時に駆け抜けるサウンドで、過去に捉われながらも前へ進もうとする心を描いている。リリースにあわせ「春の魔法」のリリックビデオも公開されている。リリックビデ