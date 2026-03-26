オリーブサーモン 新しい讃岐の春の味覚「オリーブサーモン」の販売が4月2日、香川県のデパートやショッピングモール、スーパーなどで始まります。 オリーブサーモンとは、オリーブの葉の粉末を加えた配合飼料を与えて、香川県の海で育てたサーモントラウトです。2024年4月に販売を開始しました。東かがわ市、さぬき市、直島町、坂出市の計6事業