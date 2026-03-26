東北戦で完投した英明・松本倫＝甲子園英明が反撃をかわした。一回に併殺ゴロの間に1点先制。追い付かれた直後の四回に前田、池田の連続適時打で3―1と勝ち越した。六回は太田の犠飛、松原の2点二塁打で3点追加。先発の松本倫は9安打を許したが、テンポよく3失点で完投した。東北は4投手の継投が決まらず。八回の松本の本塁打など終盤の追い上げも及ばなかった。