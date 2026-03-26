オードリーの若林正恭（47）が、25日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。体調不良から5週ぶりに復帰した。不在中に代役MCを務めた芸人について触れた。若林は2月11日の放送からのどの不調のため休養していた。相方の春日俊彰（47）が「（休養中）番組を目にしたりとかは」と聞くと、「復帰してから5週分をザァーっとみた」と話した。そして「なんかちょっと、みんな問題なくらいうまくやっていて