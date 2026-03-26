韓国の劇場アニメーション映画『Your Letter（英題）』が、『縁の手紙』の邦題で2026年秋に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと日本版特報映像が公開された。 参考：『君の名は。』はなぜ心に留まり続けるのか？“忘却”が呼び起こす強烈なシンパシー 韓国のウェブトゥーン『縁の手紙』をアニメーション化した本作。10月の韓国での公開後、観客動員数は22万人を記録し、日