中部国際空港第1ターミナルに、「スターバックス」が7月にオープンする。第2セントレアビルから移転する。広さは約130平方メートル、客席数は22席。場所は3階出発ロビー、国内線チェックインカウンターQ・P前。営業時間は午前7時から午後9時まで。スターバックスは、第1ターミナル4階スカイタウン、3階国際線出発制限エリア、FLIGHT OF DREAMSを合わせ、中部国際空港内に4店舗を設けている。