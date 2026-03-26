お笑いタレントのだいたひかるが25日に自身のアメブロを更新。愛用している美容グッズを紹介するとともに、歯の矯正治療にかかった費用を明かした。この日、だいたは「持ち歩いている」というタイトルでブログを更新し「家で使っているカッサは、重さがあるので携帯用に…軽くて薄くて、ピンクで可愛らしいのを持ち歩いていて」と、愛用のかっさを写真とともに紹介。続けて「顔だけじゃ無く、襟足とか流すだけで気持ち良いので、病