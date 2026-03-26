JINSは、ユーザーに合った理想のレンズを提案する「レンズ診断」機能の提供を開始する。まずは、28日オープンの「JINS 銀座店」から導入される。 「レンズ診断」は、専用サイトにアクセスし、設問に回答していくことで、ユーザーのニーズに合わせたレンズを提案する機能。例えば、「曇り防止」「紫外線ケア」「2WAY（メガネ・サングラス）利用」といった具体的な機能から、「本日中