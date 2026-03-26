演歌歌手の藤あや子が25日に自身のアメブロを更新。終業式を終えた孫と銀座でデートしたことを報告した。この日、藤は「楽しいデート」というタイトルでブログを更新し「銀ブラ」と述べ、孫との2ショットを公開した。続けて「あっちゃんとデート」と報告し「終業式を終えておしゃれして晴れやか気分で出かけ」と嬉しそうにコメント。また、ランチには飲茶を楽しんだことを明かし「それにしても銀座はインバウンドのお客様が多いね