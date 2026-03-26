全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・戸越銀座のラーメン店『らーめんえにし』です。見た目はレトロ。味は絶妙に旨さが重なる至極の一杯サバ節と4種の煮干しの香りが広がったかと思えば、豚と鶏による力強き旨さが後から押し寄せる。麺を啜れば、小麦に加えたライ麦が香り、歯応え、味わいの異なる2種のチャーシュー（モモとバラ）も存在を強く主張する。どこか懐かしい