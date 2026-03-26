適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！数字の組み合わせをパズル感覚で楽しんでみてください。日頃の脳の疲れをリフレッシュするのにぴったりですよ。問題：□に入る計算記号は？次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。50 □ 5 □ 3 = 7ヒント：最初の「50」を「5」でどう処理するかが最大のポイント。計算結果の「7」を導き出すには、まず数字を小さく