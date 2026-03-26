ソフトバンクの選手会長の栗原陵矢内野手が２６日、開幕を翌日に控えて「早く試合がしたいなという気持ちです。ワクワクしている」と語った。開幕戦にめっぽう強い。１軍に定着し始めた２０年はサヨナラ安打。２３年は決勝本塁打を放っている。「めっちゃ緊張しますし開幕戦に強いという意識はないけど、集中力はマックスに近くなる。いい集中ができているのだと思う」と笑みを浮かべた。開幕戦の対戦相手は、昨季大接戦を繰